В Приморском районе задержали развратника, который приставал в лифте к 5-летней девочке

Накануне вечером около 20 часов 20 минут в службу 112 от 38-летнего мужчины поступило сообщение, что около 19 часов 55 минут в кабине лифта дома на Белоостровской улице неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении его 5-летней дочери. Девочка возвращалась с прогулки домой вместе с 7-летней сестрой. Та пешком стала подниматься в квартиру, оставив младшую сестру в лифте с неизвестным.

Сегодня около 01 часа ночи возле дома 4/3 по улице Оптиков по «горячим следам» по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 35-летний неработающий петербуржец. Материалы переданы в Следственный комитет.

По данным АН «Оперативное прикрытие», задержанный ранее судим за наркотики (дважды) и покушение на кражу.