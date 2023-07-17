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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе поймали развратника-педофила

В Невском районе поймали развратника-педофила

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Опубликовал: Anton78
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Прибалт с тремя судимостями тряс гениталиями перед двумя несовершеннолетними девочками в Невском районе

Накануне вечером около 18 часов 05 минут к полицейским Невского района Петербурга позвонила 16-летняя девушка, которая сообщила о том, что возле дома на улице Бабушкина к ней и к ее 13-летней подруге начал приставать молодой мужчина, на вид 25-30 лет. Он демонстрировал девочкам свой половой орган.

Около 18 часов 15 минут возле дома 32 по Ивановской улице по подозрению задержали 33-летнего гражданина, этнического латыша. Мужчина доставлен в отдел полицию. Материаы переданы в Следственный комитет.

По данным АН «Оперативное прикрытие», эксгибиционист ранее дважды судим за наркотики и один раз – за растрату.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Конкретно.ру
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