В Невском районе поймали развратника-педофила

Накануне вечером около 18 часов 05 минут к полицейским Невского района Петербурга позвонила 16-летняя девушка, которая сообщила о том, что возле дома на улице Бабушкина к ней и к ее 13-летней подруге начал приставать молодой мужчина, на вид 25-30 лет. Он демонстрировал девочкам свой половой орган.

Около 18 часов 15 минут возле дома 32 по Ивановской улице по подозрению задержали 33-летнего гражданина, этнического латыша. Мужчина доставлен в отдел полицию. Материаы переданы в Следственный комитет.

По данным АН «Оперативное прикрытие», эксгибиционист ранее дважды судим за наркотики и один раз – за растрату.