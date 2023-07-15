В Петербурге мигрантов-нелегалов с погоней задерживали за нарушение ПДД

В Петербурге в вечернее время на пересечении Каменоостровского проспекта и Кронверкской набережной сотрудники ГИБДД пытались остановить «Хенде-Солярис», водитель которого нарушил ПДД, предусмотренное частью 2 статьи 12.16 КоАП РФ.

Однако автомобилист на законное требование полицейских не отреагировал и, увеличив скорость, попытался скрыться.

Спустя 10 минут возле дома 1 по Кронверкской набережной иномарка была остановлена. Задержаны 26-летний водитель и 23-летний пассажир – граждане государств ближнего зарубежья. Оба - без регистрации на территории России.

Пассажир привлечён к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ, а в отношении водителя составлены 15 протоколов об административных правонарушениях по статьям: 12.12, 12.15, 12.16, 12.18, 12.25, 18.8 и 19.3 КоАП РФ.