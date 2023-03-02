В Ленобласти водителя-лихача задерживали со стрельбой

Во Всеволожском районе Ленинградской области в рамках оперативно-профилактической операции «Нетрезвый водитель» экипаж Госавтоинспекции обратил внимание на автомобиль «БМВ 320», водитель которого двигался с нарушением ПДД. На законное требование полиции остановиться он не отреагировал, увеличил скорость и попытался скрыться, создавая аварийные ситуации и угрожая жизни и здоровью других участников движения. Полицией было организовано преследование нарушителя.

На 48 км КАД иномарка остановилась, однако когда к машине подошли автоинспекторы, нарушитель резко тронулся с места, задев двух полицейских. Преследование было продолжено. На неоднократные требования остановиться нарушитель не реагировал. Тогда сотрудники ДПС применили табельное оружие, в результате «БМВ» был остановлен.

За рулём автомобиля находился 19-летний студент. Нарушитель был доставлен для разбирательства в отдел полиции, где в отношении него составлены четыре административных протокола за различные нарушения ПДД, в том числе по статье 19.3 КоАП РФ.

Позже, по материалам полицейской проверки, по факту причинения травм двум сотрудникам ГИБДД в отношении гражданина следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.