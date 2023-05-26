В Ленобласти рецидивист пытался изнасиловать пожилую женщину

Вчера утром около 07 часов 20 минут к полицейским Волосовского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в сарае дома 2 по улице Ломакина в поселке Кикерино, неизвестный избил 65-летнюю женщину.

Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что около 06 часов 40 минут пожилая женщина, находившаяся в своем сарае, увидела неизвестного, который, схватив кусок битого стекла, стал ей угрожать, разорвал на ней одежду высказывая угрозы изнасилованием, однако женщина оттолкнула его и стала звать на помощь.

Нападавший ударил ее несколько раз поленом по голове и с места происшествия скрылся.

Пенсионерка после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отправлена на амбулаторное лечение.

В тот же день около 15 часов 30 минут в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска в деревне Курковицы, по подозрению в совершении указанного преступления задержан 34-летний неработающий ранее неоднократно судимый житель деревни Большая Вруда.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 части 3, части 1 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование).

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.