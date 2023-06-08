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Питерец.ру » Происшествия » В Сестрорецке поймали грабителя похитевшего два мобильника со стола в кафе

В Сестрорецке поймали грабителя похитевшего два мобильника со стола в кафе

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Курортного района задержала жителя Сестрорецка, подозреваемого в грабеже

В минувший понедельник кв полицию Курортного района Петербурга поступило сообщение от 40-летней жительницы города Сестрорецк о том, что в период времени с 17 часов 00 минут по 17 часов 15 минут в кафе, расположенном в доме 4 по улице Мосина, неизвестный мужчина похитил лежащие на столе два ее мобильных телефона, общей стоимость 84 000 рублей, и скрылся с места происшествия.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Вчера утром около 10 часов 00 минут возле дома 5 по набережной Реки Сестры города Сестрорецк в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудники полиции задержали 31-летнего неработающего жителя этого же дома.
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.
Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.

Источник: ГУ МВД
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