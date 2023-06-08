В Сестрорецке поймали грабителя похитевшего два мобильника со стола в кафе

В минувший понедельник кв полицию Курортного района Петербурга поступило сообщение от 40-летней жительницы города Сестрорецк о том, что в период времени с 17 часов 00 минут по 17 часов 15 минут в кафе, расположенном в доме 4 по улице Мосина, неизвестный мужчина похитил лежащие на столе два ее мобильных телефона, общей стоимость 84 000 рублей, и скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера утром около 10 часов 00 минут возле дома 5 по набережной Реки Сестры города Сестрорецк в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудники полиции задержали 31-летнего неработающего жителя этого же дома.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.