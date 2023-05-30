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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержали двоих подозреваемых в налете на магазин

В центре Петербурга задержали двоих подозреваемых в налете на магазин

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Опубликовал: Anton78
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В Адмиралтейском районе задержаны подозреваемые в налете на магазин

22 февраля к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратился 40-летний директор магазина, расположенного в доме 15 по Бронницкой улице. Мужчина сообщил стражам порядка о том, что 24 января 2023 года около 20 часов 05 минут в магазин вошли двое неизвестных и открыто похитили с прилавков товар на сумму 4 315 рублей.
Вчера около 15 часов 00 минут сотрудниками уголовного возле дома 95 по проспекту Римского-Корсакова по подозрению в совершении указанного преступления задержаны 16-летний ученик спец. школы, состоящий на учете в ПДН, и 21-летний петербуржец без определенных занятий.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Оба - под подпиской о невыезде.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район грабеж магазин
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