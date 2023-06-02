Накануне утром около 08 часов 45 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 42 по Зверинской улице находится 32 - летний петербуржец, объявленный в федеральным розыск как скрывшийся от органов военной Прокуратуры РФ по уголовному делу по ст. 337 ч.5 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).
В этот же день злоумышленник был задержан полицейскими, в отношении него избрана мера пресечения – арест.
Инициатору розыска сообщено.
В Петероградском районе задержали дезертира находящегося в Федеральном розыске
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Петроградского района задержали находящегося в Федеральном розыске дезертира
Накануне утром около 08 часов 45 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 42 по Зверинской улице находится 32 - летний петербуржец, объявленный в федеральным розыск как скрывшийся от органов военной Прокуратуры РФ по уголовному делу по ст. 337 ч.5 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).
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