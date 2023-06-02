ента новостей

13:26
Движение транспорта в период проведения VII Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ
13:13
Выставка «Мариуполь. Хроники возрождения»
12:23
В Федоровском тушили торговый павильон
12:10
На Васильевском острове столкнулась иномарка с мотоциклом, пострадали оба водителя
12:00
В сясьстрое задержали подозреваемую в обмане пенсионера по схеме «родственник попал в ДТП»
11:52
В Гатчине пенсионерка перевела мошенникам более 3,1 млн рублей
11:30
Росгвардейцы-минометчики провели боевые стрельбы под Петербургом
11:27
В Петербурге задержали мигрантов подозреваемых в разбое
10:58
В Петероградском районе задержали дезертира находящегося в Федеральном розыске
10:31
Полиция Мексики обнаружила 45 сумок с человеческими останками
10:23
В Ленобласти в ДТП с лосем пострадало пять человек
10:14
В Колпино в парадной дома обнаружено тело женщины с ножевым ранением груди
09:56
Полицейские задержали мужчину за развратные действия в садоводстве в Ленобласти
21:58
СКА отправил Дамира Жафярова в «Ак Барс», где же теперь искать усиление в атаке – снова в «Торпедо»?
18:43
Петербуржцы порадовали на IX Российско-Китайских летних молодёжных играх, завершившихся в городе Чунцин (КНР)
16:44
Санкт-Петербургский хоспис для детей и взрослых отмечает 20-летие
16:42
Дни культуры Ленинградской области в Ташкенте
16:36
В Ленобласти спасатели и пожарные провели занятия с детьми
16:03
В Петербурге открылся прокат культовых мотоциклов Harley-Davidson с курсами безопасного вождения
15:40
В Петербурге открылись экопункты
15:34
В Петербурге открылся первый образовательный курс «Беседы о слухе в белые ночи»
13:48
«Денвер» Николы Йокича видится фаворитом финала НБА, но игра «Наггетс» слишком зависит от звёздного серба: есть ли шанс у «Майами»?
13:11
В Ленобласти 9-летнего мальчика сбила «Лада Гранта»
13:04
В Ленобласти «Шевроле Нива» столкнулась с большегрузом, водитель легковушки погиб
12:59
В Гатчине задержали подозреваемую в краже на кладбище
12:49
На Ленинском проспекте построят студенческое общежитие СПбГМТУ
12:43
В Ленобласти стреляли в девушку-курьера по доставке суши
12:16
В Петербурге иномарка сбила 7-летнего мальчика на самокате
12:04
В Кировском районе задержали афериста обманушего двух пенсионерок
11:53
Росгвардейцы провели показное занятие по дзюдо для детей из Луганска
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петероградском районе задержали дезертира находящегося в Федеральном розыске

В Петероградском районе задержали дезертира находящегося в Федеральном розыске

0
48
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Петроградского района задержали находящегося в Федеральном розыске дезертира

Накануне утром около 08 часов 45 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 42 по Зверинской улице находится 32 - летний петербуржец, объявленный в федеральным розыск как скрывшийся от органов военной Прокуратуры РФ по уголовному делу по ст. 337 ч.5 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).
В этот же день злоумышленник был задержан полицейскими, в отношении него избрана мера пресечения – арест.
Инициатору розыска сообщено.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петроградский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-11-2022, 11:35
В Выборге задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
10-06-2022, 12:09
В Ленобласти задержали преступника, находящегося в федеральном розыске за мошенничество
1-08-2022, 11:26
В Петербурге задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
16-08-2022, 11:37
В Петербурге задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске
31-05-2023, 11:48
В Петербурге задержали 16-летнего подозреваемого в разбое
6-10-2021, 11:15
В Петербурге задержали наркокурьера, скрывавшегося от следствия

Происшествия на дорогах

0
70
Сегодня, 12:10
На Васильевском острове столкнулась иномарка с мотоциклом, пострадали оба водителя
0
79
Сегодня, 10:23
В Ленобласти в ДТП с лосем пострадало пять человек
0
105
Вчера, 13:11
В Ленобласти 9-летнего мальчика сбила «Лада Гранта»
0
110
Вчера, 13:04
В Ленобласти «Шевроле Нива» столкнулась с большегрузом, водитель легковушки погиб
Наверх