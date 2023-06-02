В Петероградском районе задержали дезертира находящегося в Федеральном розыске

Накануне утром около 08 часов 45 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 42 по Зверинской улице находится 32 - летний петербуржец, объявленный в федеральным розыск как скрывшийся от органов военной Прокуратуры РФ по уголовному делу по ст. 337 ч.5 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).

В этот же день злоумышленник был задержан полицейскими, в отношении него избрана мера пресечения – арест.

Инициатору розыска сообщено.