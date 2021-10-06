В Петербурге задержали наркокурьера, скрывавшегося от следствия

Накануне утром, около 9 часов в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские возле дома 42 корпус 2 по проспекту Луначарского, в Выборгском районе Петербурга задержали находящегося в федеральном розыске 46-летнего уроженеца Нефтегорска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств).

В начале 2021 года в ходе обыска в частном доме в садоводстве «Эрудит» Гатчинского района Ленинградской области правоохранители обнаружили тайник, принадлежащий обвиняемому, с оптовой партией синтетического наркотика «мефедрон» массой более 800 граммов. Разыскиваемый доставлен в отдел полиции для передачи инициатору розыска.