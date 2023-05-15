В Калининском районе мужчина избил сожительницу в троллейбусе и пырнул ножом в больнице

Накануне вечером около 16 часов 05 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 78 по Светлановскому проспекту, в троллейбусе, одну из пассажирок избил ее сожитель и с места происшествия скрылся.

Для оказания медицинской помощи женщина с множественными травмами была доставлена врачами скорой медицинской помощи в одну из городских больниц.

Около 18 часов 20 минут из данной больницы поступила телефонограмма, что сожитель ранее доставленной 39-летней жительницы Калининского района, проник в приемный покой, несколько раз ударил свою сожительницу ножом в спину и левое плечо, после сего скрылся.

Около 21 часа 30 минут возле дома 27/2 по Гражданскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления оперативники задержали 42-летнего жителя данного дома.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.