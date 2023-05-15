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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе мужчина избил сожительницу в троллейбусе и пырнул ножом в больнице

В Калининском районе мужчина избил сожительницу в троллейбусе и пырнул ножом в больнице

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Опубликовал: Anton78
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В Калининском районе задержан подозреваемый в нападении на свою сожительницу в городском транспорте и приемном покое больницы

Накануне вечером около 16 часов 05 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 78 по Светлановскому проспекту, в троллейбусе, одну из пассажирок избил ее сожитель и с места происшествия скрылся.
Для оказания медицинской помощи женщина с множественными травмами была доставлена врачами скорой медицинской помощи в одну из городских больниц.
Около 18 часов 20 минут из данной больницы поступила телефонограмма, что сожитель ранее доставленной 39-летней жительницы Калининского района, проник в приемный покой, несколько раз ударил свою сожительницу ножом в спину и левое плечо, после сего скрылся.
Около 21 часа 30 минут возле дома 27/2 по Гражданскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления оперативники задержали 42-летнего жителя данного дома.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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