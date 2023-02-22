В Калининском районе задержали автоугонщика

Накануне вечером около 17 часов 20 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от мужчины, 1995 года рождения, о том, что от дома 22 по улице Гжатская неизвестный совершил хищение принадлежащего ему автомобиля «Дэу Нексия», стоимостью 200 000 рублей.

В этот же день около 18 часов 10 минут возле дома 22 корпус 1 по Гражданскому проспекту нарядом полиции был обнаружен указанный автомобиль, рядом с которым в состоянии алкогольного опьянения находился 28-летний угонщик.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.