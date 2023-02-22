ента новостей

12:15
Боеприпасов нет: Пригожин опроверг заявление МО РФ о надлежащем обеспечении ЧВК «Вагнер» снарядами
11:40
В Калининском районе задержали автоугонщика
11:33
В Выборгском районе мужчина ворвался в квартиру, избил хозяина, забрал собаку и телефон «Редми»
11:26
Вице-спикер Заксобрания Николай Бондаренко помог жителям Каменки добиться чистоты во дворах
11:24
Концерт духовой музыки «Весенние мотивы» в Историческом парке
11:20
В Невском районе задержан автовор
11:09
В Кудрово погибли двое строителей
10:58
Жителя Невского района подозревают в педофилии и инцесте
10:39
В Петербурге задержали мошенницу bp Кабардино-Балкарии, похитевшую 114 миллионов рублей
10:27
На Васильевском острове внедорожник насмерть сбил женщину
08:24
Беглов о послании Путина
07:26
Охотно едут в Петербург
07:19
Что с переплавкой снега?
18:56
Спектакль «будто вечность знакомы»
18:52
Петербург подготовит для Мариупольского драмтеатра 12 артистов и 4 режиссера
18:50
Масленица в Историческом парке
17:00
Продавцу, оскорбившему покупателя, присудили 3 тыс. рублей штрафа
14:51
В Петербурге у Марсова поля на полгода введут ограничения на движение транспорта
14:35
Александр Беглов вручил паспорта мариупольцам, принятым в гражданство России
14:33
«Разговоры о важном»: Депутаты рассказали школьникам об истории российского парламентаризма
13:38
«Единая Россия» проведёт международную историческую акцию «Диктант Победы» 27 апреля
13:24
В Ленобласти в отношении должностных лиц администрации МО «Свердловское городское поселение» возбуждено уголовное дело
13:19
Ленобласть славит доблесть своих воинов у мемориала Александру Невскому
13:17
Симфонический оркестр Ленобласти представит праздничную программу ко Дню защитника Отечества
13:15
«Настоящее предательство»: Сатановский заявил о преступной халатности в вопросе поставок боеприпасов ЧВК «Вагнер»
11:59
Государственный институт сценических искусств готовится к приему абитуриентов из Мариуполя
11:49
В Петербурге задержали мужчину и женщину, подозреваемых в грабеже
11:13
Займутся реабилитацией раненых
11:11
В Петербурге подросток попал под трамвай
10:33
Куда хотят ехать 8 марта?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе задержали автоугонщика

В Калининском районе задержали автоугонщика

0
22
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Сотрудники полиции Калининского района задержали автоугонщика

Накануне вечером около 17 часов 20 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от мужчины, 1995 года рождения, о том, что от дома 22 по улице Гжатская неизвестный совершил хищение принадлежащего ему автомобиля «Дэу Нексия», стоимостью 200 000 рублей.

В этот же день около 18 часов 10 минут возле дома 22 корпус 1 по Гражданскому проспекту нарядом полиции был обнаружен указанный автомобиль, рядом с которым в состоянии алкогольного опьянения находился 28-летний угонщик.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район угон кража автомобиль
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-12-2022, 13:01
В Купчино задержали пьяного автоугонщика
15-06-2022, 12:20
В Ленобласти задержали мужчину, по подозрению в краже автомобиля
14-11-2022, 16:22
В Выборге задержали угонщика автомобиля
24-10-2022, 10:49
В Петербурге задержали мужчину, угнавшего каршеринговый автомобиль
6-11-2022, 12:59
В Невском районе задержан 39-летний мужчина за поджог автомобиля
29-09-2022, 12:30
В Калининском районе задержали lподозреваемого в хищении автомобиля

Происшествия на дорогах

0
81
Сегодня, 10:27
На Васильевском острове внедорожник насмерть сбил женщину
0
123
Вчера, 11:11
В Петербурге подросток попал под трамвай
0
135
Вчера, 09:44
В Ленобласти пешеход погиб под колесами двух иномарок
0
152
20-02-2023, 15:11
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водителя деблокировали спасатели
Наверх