В Ульяновки после пожара в квартире обнаружили обгоревшее тело мужчины

Накануне утром около 08 часов в квартире двухэтажного барака на Советском проспекте в поселке Ульяновка, Тосненского района Ленинградской обалсти после пожара обнаружили обгоревшее тело мужчины. На вид ему около 35 лет. Соседи рассказали полицейским, что он, по предварительным данным, снимал квартиру на первом этаже. Ранним утром они заметили, что из помещения валит дым. На стук никто не ответил. Данные погибшего и обстоятельства случившегося устанавливаются.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти, сообщение о возгорании поступило вчера около 07 часов 15 минут. На место происшествия отправились дежурные смены 86 и 111 пожарных частей: 12 человек на 3 единицах техники. По прибытии сотрудники обнаружили возгорание на площади 15 квадратных метров. Пожар потушили в 08 часов 20 минут.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознание МЧС Тосненского района. Проверку также проводит районный следственный отдел Следственного комитета.