В Петербурге раскрыто убийство 14-летней давности

11 августа 2007 года возле дома №18 по улице Вербной с огнестрельными ранениями груди и правой руки был обнаружен труп жителя города Всеволожск, 1971 года рождения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была получена оперативная информация о том, что к совершению данного преступления причастен 50-летний житель Васильевского острова.

Вчера возле дома №3 по улице Казанской данный гражданин был задержан и полностью изобличен в совершении данного преступления. Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.