В Сосновом Бору иномарка сбила коляску с ребенком

Вчера около 10 часов 30 минут в городе Сосновый Бор автомобиль "Hyundai Solaris" под управлением 20-летнего гражданина Киргизии на пешеходном переходе на улице 50 лет Октября наехал на детскую коляску. Внутри находилась годовалая девочка.

После ДТП ребенка доставили в больницу с тяжелыми травмами. 40-летняя мать, жительница Кабардино-Балкарии, не пострадала.

По информации ГИБДД, водителя ранее штрафовали за то, что он не пропустил пешеходов. После ДТП в Сосновом Бору возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Подозреваемый процессуально задержан на двое суток. Обстоятельства случившегося устанавливаются.