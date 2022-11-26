В Ленобласти "Лада Ларгус" насмерть сбила пенсионера

Накануне утром около 07 часов на 98-м километре трассы "Санкт-Петербург - Ручьи" в городе Сосновый Бор Ленинградской области автомобиль "Лада Ларгус" насмерть сбил 66-летнего мужчину. Пенсионер переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

За рулем "Лады" находился 51-летний безработный, который, похоже, одолжил машину у родственника. В этом году за нарушение правил дорожного движения он ни разу не привлекался.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель отпущен под подписку о невыезде.