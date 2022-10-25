В Сосновом Бору кроссовер вылетел в кювет и врезался в дерево, водитель погиб

Накануне вечером около 18 часов возле 9-этажного дома на улице Мира в Сосновом Бору съехал в кювет 59-летний местный житель на автомашине "Сузуки Гранд Витара". Кроссовер остановился, врезавшись в дерево. Полученные водителем в результате ДТП травмы оказались смертельными.

По информации ГИБДД, с прошлого года мужчину четыре раза штрафовали за превышение скорости и пренебрежение ремнем безопасности.

По факту дорожного происшествия проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливают инспекторы ГИБДД.