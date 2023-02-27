Задержан подозреваемый в совершении хулиганских действий в ТРЦ «Галерея»

Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу принято к своему производству уголовное дело, ранее возбужденное следственными органами полиции по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Ранее Председатель СК России поручал представить доклад об установленных обстоятельствах.

По версии следствия, 26 февраля 2023 года в ТРЦ «Галерея» 17-летний учащийся 1 курса одного из колледжей города совместно с соучастниками, грубо нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений нанесли множественные удары руками и ногами 15-летнему школьнику. Потерпевший самостоятельно обратился в больницу и после оказания ему медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии был отпущен домой.

В настоящее время 17-летний подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Выполняются необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также на установление соучастников подозреваемого и привлечение их к уголовной ответственности.