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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино пациент больницы нанес ножевые ранения соседям по палате

В Колпино пациент больницы нанес ножевые ранения соседям по палате

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Опубликовал: Anton78
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В Колпино задержан ранее судимый мужчина, который нанес ножевые ранения пациентам больницы

Cегодня ранним утром около 06 часов 20 минут в колпинской городской больнице, расположенной на Павловской улице, задержали мужчину, который нанес ножевые ранения четверым пациентам хирургического отделения. 

Находясь на маршруте патрулирования, наряд Росгвардии получил сигнал тревоги из этой больницы. К росгвардейцам обратились сотрудники медицинского учреждения, которые сообщили, что сегодня ночью мужчина, также находящийся на стационарном лечении в больнице, нанес 9 ножевых ранений четверым пациентам.

Всем пострадавшим в настоящее время оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Мужчина, ранее неоднократно судимый, задержан и доставлен в 80 отдел полиции. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Нож изъят. 

Как уточняет АН «Оперативное прикрытие», 35-летний мужчина состоит на учете в ПНД.

Следователями Следственного комитета по Колпинскому району Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п.п. «а, и» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений). Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. 

Источник: Конкретно.ру
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