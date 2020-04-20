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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти нетрезвый водитель ударил полицейского

В Ленобласти нетрезвый водитель ударил полицейского

0
49
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В городе Всеволожск Ленинградской области нетрезвый водитель при оформлении административного протокола ударил полицейского.

Ранним утром минувшей субботы, около 6:30 в помещении отделения полиции, расположенного на улице Вахрушева в г. Всеволожск облаатси 35-летний гражданин, доставленный за управление транспортным средство в состоянии алкогольного опьянения, при составлении административного материала несколько раз ударил инспектора ДПС ОГИБДД УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области. Сотрудник полиции после оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии продолжил несение службы.
В отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении.
Следственным отделом по Всеволожскому району СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ
Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДПС полицейский телесные повреждения
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