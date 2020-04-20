В Ленобласти нетрезвый водитель ударил полицейского

Ранним утром минувшей субботы, около 6:30 в помещении отделения полиции, расположенного на улице Вахрушева в г. Всеволожск облаатси 35-летний гражданин, доставленный за управление транспортным средство в состоянии алкогольного опьянения, при составлении административного материала несколько раз ударил инспектора ДПС ОГИБДД УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области. Сотрудник полиции после оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии продолжил несение службы.

В отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении.

Следственным отделом по Всеволожскому району СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.