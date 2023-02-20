ента новостей

15:11
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водителя деблокировали спасатели
14:54
В Петербурге представлены элементы РСЗО HIMARS, обнаруженные росгвардейцами
14:39
Александр Бельский принял участие в работе комиссии Совета законодателей
14:35
Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 20 по 28 февраля
14:33
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту применении насилия в отношении представителя власти
14:29
В Петербурге депутаты-единороссы провели патриотические уроки для школьников
14:27
Военкор Котенок рассказал о продвижении «вагнеровцев» под Бахмутом
13:56
В Петербурге мужчина стал тратить деньги с найденой карты и получил 1 года лишения свободы условно
13:27
В Петербурге стартовала акция «Всё для Победы!»
13:24
В Ленобласти расширяют трассу А-181 «Скандинавия»
13:20
В Ленобласти изменится график детских выплат
13:14
В Петербурге полицейские пресекли деятельность организованной группы интернет-мошенников
11:11
Что с модернизацией поликлиник?
10:39
Поговорят о важном с родителями
10:23
В Петербурге задержали хулигана, стрелявшего из охолощённого пистолета из окна автомобиля
10:19
В центре Петербурга задержан хулиган, применивший в ходе драки травматическое оружие
10:04
«Газпром» будет активно работать с КНР
09:55
Турист погиб при нападении акулы у побережья Новой Каледонии
09:49
В Ленобласти после пожара в доме обнаружено обгоревшее тело человека
09:32
В Ленобласти четыре человека погибли и трое пострадали в жутком ДТП под Выборгом
23:31
Без Клюки волейбольный «Зенит» уступил «Белогорью» 1–3
20:17
СКА крупно победил «Трактор» и перевалил за 100 очков в регулярном чемпионате
17:15
В Петербурге задержали подозреваемых в ограблении АЗС
15:21
В Павловске задержали подозреваемого в угоне каршеринга
15:10
После резонанса в СМИ СК РФ решил возобновить проверки по «Даче Фаберже» в Петербурге
13:58
В Петербурге задержали грабителя
13:16
Для членов семей мобилизованных военнослужащих организовали медосмотры
13:13
В Красносельском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
12:40
У жителя Тосно под шкафом нашли пистолет-пулемет
12:33
В Петербурге пенсионерка «инвестировала» в аферистов более 5,5 миллионов рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту применении насилия в отношении представителя власти

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту применении насилия в отношении представителя власти

0
66
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту применении насилия в отношении представителя власти

Следственным отделом по Адмиралтейскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по поручению Председателя СК России возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 19 февраля 2023 года находясь в состоянии алкогольного опьянения на Сенной площади, подозреваемый несколько раз ударил кулаками и повалил на асфальт полицейского, пресекающего его административное правонарушение.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.

Источник: СК по Петербургу
Все по теме: Адмиралтейский район телесные повреждения полицейский
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

31-08-2017, 15:47
Нетрезвый правонарушитель ударил сотрудника ДПС
10-11-2012, 15:00
В Кингисеппе возбудили уголовное дело за оскорбление полицейского
21-06-2022, 14:48
В Петербурге мужчина ударил сотрудницу патрульно-постовой службы полици
21-03-2013, 07:12
По факту нанесения телесных повреждений сотруднице полиции возбуждено уголовное дело
20-04-2020, 14:30
В Ленобласти нетрезвый водитель ударил полицейского
21-11-2022, 17:08
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей сожительницы

Происшествия на дорогах

0
48
Сегодня, 15:11
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водителя деблокировали спасатели
0
90
Сегодня, 09:32
В Ленобласти четыре человека погибли и трое пострадали в жутком ДТП под Выборгом
0
127
Вчера, 13:13
В Красносельском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
0
201
18-02-2023, 12:04
В Ленобласти на трассе «Кола» иномарка напоролась на ограждение
Наверх