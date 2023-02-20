В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту применении насилия в отношении представителя власти

Следственным отделом по Адмиралтейскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по поручению Председателя СК России возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 19 февраля 2023 года находясь в состоянии алкогольного опьянения на Сенной площади, подозреваемый несколько раз ударил кулаками и повалил на асфальт полицейского, пресекающего его административное правонарушение.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.