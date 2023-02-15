В Ленобласти задержаны подозреваемые в мошенничестве на рынке ритуальных услуг

Сотрудники полиции ГУ МВД России по г. СПб и ЛО задержали 4 местных жителей, подозреваемых в мошенничестве на рынке ритуальных услуг. Более 300 тысяч рублей злоумышленники похитили у 3 потерпевших. По предварительной информации, от их преступной деятельности пострадало ещё более 20 человек.

Установлено, что в период с февраля по сентябрь 2020 г. сообщники, действуя от имени ничего неподозревающего предпринимателя, предлагали гражданам содействие в организации похорон. Подозреваемые обещали оказать им полный перечень ритуальных услуг по захоронению на Северном и Серафимовском погостах.

Однако, на самом деле никаких договоров с администрациями кладбищ и иных разрешительных документов на данную деятельность у псевдомогильщиков не было, осуществлять её они не могли. Договорившись с родственниками усопших, мужчины обращались от их имени в действующие ритуальные компании.

Цены, полученные от похоронных организаций, сообщники завышали в несколько раз и озвучивали потерпевшим. Так, одна из женщин была обманута на 269 тысяч рублей, что более чем в 28 раз превышает рыночную цену.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Фигурантов задержали на основании статьи 91 УПК РФ.