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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти подозреваемые в похищении человека изобличены в совершении других преступлений

В Ленобласти подозреваемые в похищении человека изобличены в совершении других преступлений

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
PiXABAY
Подозреваемые в похищении человека изобличены в совершении ряда других преступлений

В минувшее воскресенье следственными органами были возбуждены уголовные дела по дополнительным эпизодам преступной деятельности по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство), по части 2 статьи 166 УК РФ (угон), части 3 статьи 158 УК РФ (кража) в отношении 4-х граждан 1990-1997 годов рождения, один из которых мигрант, трое преступников ранее судимые, которые обвиняются в похищении человека.

Ранее, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 27 мая 2021 около 20 часов 30 минут, находясь возле дома № 71 по Большому проспекту в деревне Даймище Гатчинского района Ленобласти, правонарушители похитили мужчину 1976 года рождения с целью получения выкупа 1 миллион рублей, а также похитили принадлежащий ему автомобиль «Мерседес 200 Е» и ценные вещи из квартиры.  

Общая сумма материального ущерба составила порядка 230 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).

Злоумышленники были задержаны в период с 8 февраля по 22 мая 2022 года на основании статьи 91 УПК РФ, в отношении них избрана мера пресечения – арест. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности указанных граждан, а также их причастности к совершению иных противоправных действий.

Источник: ГУ МВД
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