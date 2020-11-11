ента новостей

11:35
В Ленобласти волонтеры раздают жителям защитные маски
11:24
В Петербурге аферисты уговорили женщину взять кредит
11:16
В Петербурге задержади мошенников, «заменивших» окно пенсионерке
11:11
В Петербурге задержали афериста, продававшего пожарные датчики пенсионерам
11:07
В Петербурге задержали лжеэлектриков-гастролеров
08:38
Как продвигаться в соцсетях
08:12
Роддома для коронавируса
16:05
В Петербурге аферистка заменила сбережения пенсионерки на билеты «банка приколов»
15:57
Россельхознадзор предотвратил ввоз небезопасного арахиса
15:55
Драматические чтения романа Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту»
15:53
«Паганини русской балалайки» Алексей Архиповский
11:48
Губернатор Ленобласти поздравил сотрудников и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел
11:43
Спортсмены из Петербурга стали победителями и призерами первенства Европы по бадминтону
11:38
Фестиваль пространственных и временных искусств «Ротонда»
11:34
Объявлен список финалистов Всероссийской премии «Культура онлайн»
11:26
В Ленобласти задержаны наркосбытчики
11:18
В Шушарах избили и изнасиловали пожилую женщину
09:43
Попытка избежать локдауна
08:09
Невозможно вызвать врача!
12:14
В Ленобласти в палатке обнаружили мертвого туриста
12:03
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам все свои сбережения
11:58
В финале игры Лига ставок — Кубок России по регби-7 петербургская команда завоевала серебро
11:49
В Петербурге задержали мужчину ограбившего торговый павильон
08:10
Дзюба покаялся
07:15
От перестановки президентов…
00:11
Артём Дзюба забил победный гол «Краснодару»
15:12
Более 350 самолетов и вертолетов Ленинградского объединения ВВС и ПВО перевели на зимний период эксплуатации
15:08
Архивные материалы о писателях блокадного Ленинграда представлены на новой выставке в парке «Патриот» ЗВ
15:07
Михаил Романов помог жителям поселка Понтонный прекратить выбросы сажи и пепла фанерного комбината
20:03
Гидросамолёт, «Студибеккер» и ретро-техника освоения Арктики представлена на новой выставке в парке «Патриот» ЗВО
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали лжеэлектриков-гастролеров

В Петербурге задержали лжеэлектриков-гастролеров

0
54
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Полицейские пресекли деятельность лжеэлектриков-гастролеров, подозреваемых в мошенничестве с продажей электрооборудования

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Санкт-Петербурга в г. Воронеже задержали трех мужчин: 21-летнего жителя Псковской области, 34-летнего жителя г. Курган, ранее судимого за убийство и угрозу убийством, а также 27-летнего жителя г. Самара, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. Все они подозреваются  в мошенничестве.

На текущий момент установлена причастность данных граждан как минимум к двум преступлениям, совершенным в отношении пожилых граждан. Жертвами преступлений стала 84-летняя женщина, проживающая в г. Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга, и 73-летняя жительница г. Приморска Выборгского района Ленинградской области.

Как установили полицейские, схема совершения преступлений в обоих случаях была одинаковой: злоумышленники под видом работников электроэнергетической компании приходили в квартиры пенсионеров и продавали пожилым людям датчики контроля напряжения по явно завышенной цене.

В первом случае пенсионерка за 6 приборов заплатила 30 тысяч рублей, а во втором пожилая женщина лишилась 20 тысяч рублей за 2 датчика. Все это происходило в октябре текущего года. Как поясняли лжеработники своим клиентам, приборы обладали функциями защиты электрооборудования от перепадов напряжения, являясь реле контроля напряжения. Товарный чек при этом продавцы заполняли, но клиентам не отдавали, а приборы устанавливали в розетки и в них подключали электроприборы. На самом деле, как выясняли потерпевшие впоследствии, «красная» цена таким приборам на рынке около 2 тысяч рублей, но никак не десятки тысяч.

Приборы изъяты у потерпевших в качестве вещественных доказательств, также несколько таких реле обнаружено в личных вещах у подозреваемых. Кроме того, у подозреваемых изъяты некие удостоверения работников энергетической компании, с реальностью ничего общего не имеющих.

По обоим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ. Все подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются все факты противоправной деятельности данных лиц. Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанных граждан, обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 112.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

28-05-2020, 12:51
В Петербурге полицейские задержали злоумышленников, совершивших мошенничестве в отношении пожилой женщины-инвалида по зрению
23-12-2014, 18:50
В Невском районе задержано трое за незаконный оборот наркотиков
13-08-2020, 14:49
В петербурге поймали профессионального «форточника»
22-07-2020, 10:52
В Петербурге задержали двух аферисток, обманувших пенсионеров на 800 тысяч рублей
24-08-2020, 12:45
В Ленобласти задержали насильника
17-10-2019, 10:33
В Петербурге задержали группу автоугонщиков

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
344
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
739
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
772
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
946
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх