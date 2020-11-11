В Петербурге задержали лжеэлектриков-гастролеров

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Санкт-Петербурга в г. Воронеже задержали трех мужчин: 21-летнего жителя Псковской области, 34-летнего жителя г. Курган, ранее судимого за убийство и угрозу убийством, а также 27-летнего жителя г. Самара, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. Все они подозреваются в мошенничестве.

На текущий момент установлена причастность данных граждан как минимум к двум преступлениям, совершенным в отношении пожилых граждан. Жертвами преступлений стала 84-летняя женщина, проживающая в г. Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга, и 73-летняя жительница г. Приморска Выборгского района Ленинградской области.

Как установили полицейские, схема совершения преступлений в обоих случаях была одинаковой: злоумышленники под видом работников электроэнергетической компании приходили в квартиры пенсионеров и продавали пожилым людям датчики контроля напряжения по явно завышенной цене.

В первом случае пенсионерка за 6 приборов заплатила 30 тысяч рублей, а во втором пожилая женщина лишилась 20 тысяч рублей за 2 датчика. Все это происходило в октябре текущего года. Как поясняли лжеработники своим клиентам, приборы обладали функциями защиты электрооборудования от перепадов напряжения, являясь реле контроля напряжения. Товарный чек при этом продавцы заполняли, но клиентам не отдавали, а приборы устанавливали в розетки и в них подключали электроприборы. На самом деле, как выясняли потерпевшие впоследствии, «красная» цена таким приборам на рынке около 2 тысяч рублей, но никак не десятки тысяч.

Приборы изъяты у потерпевших в качестве вещественных доказательств, также несколько таких реле обнаружено в личных вещах у подозреваемых. Кроме того, у подозреваемых изъяты некие удостоверения работников энергетической компании, с реальностью ничего общего не имеющих.

По обоим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ. Все подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются все факты противоправной деятельности данных лиц. Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанных граждан, обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 112.