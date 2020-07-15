В аэропорту Пулково полицейские задержали соучастницу мошенничества с трудоустройством

В начале июня сего года следователями УМВД по Центральному району Петербурга было возбуждено уголовное дело по факту серии мошенничеств, совершенных в отношении граждан, желавших трудоустроиться. В результате проводимого расследования были установлены лица, подозреваемые в организации аферы. По версии полиции, злоумышленники, действуя от имени реально существующей фирмы, предлагали людям помощь в трудоустройстве и предлагали за 2,5 тысячи рублей приобрести медицинскую книжку. Получив деньги, клиенту предлагали зайти позже за готовой медкнижкой и вакансией, однако своих обещаний никто не исполнял.

В конце мая в полицию с заявлениями обратилось более 10 обманутых граждан. Результатом проверки стало возбуждение уголовного дела и последовавший за этим обыск в офисе организации на Невском проспекте.

По подозрению в мошенничестве были задержаны двое мужчин и женщина, все неработающие. Один из соучастников отправлен под домашний арест, двум других подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вечером минувшего понедельника, около 23.30 сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга и следственных органов в аэропорту Пулково по подозрению в данном преступлении задержали еще одну соучастницу – 31-летнюю женщину-менеджера указанной коммерческой фирмы.

Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, она находится в следственном изоляторе до избрания меры пресечения.

Расследование продолжается.