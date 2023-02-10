В Ленобласти задержали злоумышленника за незаконное хранение растительного наркотика

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков Главка в квартире дома 5 по улице Верхняя в деревне Старая Всеволожского района Ленинградской области задержан 49-летний ранее судимый мужчина, который незаконно хранил наркотическое средство – марихуана массой более полкилограмма.

При проведении обыска по указанному адресу обнаружено ещё полтора килограмма марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.