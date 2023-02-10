ента новостей

12:07
Партнерский проект «Школьная программка»: Классика в стиле «буфф»
11:59
В Петербурге с поличным задержан вор-карманник
11:50
В Кронштадте иномарка сбила 9-летнюю девочку
11:48
В Петербурге задержан подозреваемый в угоне каршеринга
11:46
В центре Петербурга ликвидировали притон для занятия проституцией
11:37
В Ленобласти задержали злоумышленника за незаконное хранение растительного наркотика
11:17
В Петербурге 73-летняя учительница перевела мошенникам 3 миллиона рублей
10:44
В Колпино молодая женщина упала с балкона на 7-м этаже
10:07
В Вырице тушили деревянный двухэтажный коттедж
09:19
Любой двор Петербурга может стать «Лучшим зимним двором России»
09:12
В Петергофе обнаружен огоревший труп женщины
09:07
Никарагуа освобождает более 200 политзаключенных и отправляет их в США
16:46
В России могут создать реестр запрещенных компьютерных игр
15:18
Александр Бельский возложил цветы к зданию Генерального консульства Турции
14:06
На большой сцене «Театра на Васильевском» состоится премьера спектакля «Провинциальные анекдоты»
14:02
Александр Бельский принял участие в открытии выставки к 100-летию гражданской авиации в России
12:50
В Петербурге задержали братьев-наркосбытчиков с крупной партией мефедрона
12:26
Парламентская комиссия поддержала унификацию выплат юбилярам семейной жизни
12:15
В Ленобласти стартует «Лыжня России»
12:12
Президент Турции Эрдоган сегодня посетит еще несколько городов, пострадавших от землетрясения
12:03
В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам 650 тысяч рублей
12:00
В Приморском районе задержали мошенников, обманувших пенсионерок
11:57
На севере Петербурга в ДТП пострадал ребенок
11:56
Героически сражались, оказавшись без помощи союзников: военкоры рассказали об обстоятельствах боя ЧВК «Вагнер» с США под Хшамом
11:33
В Приморском районе мужчина вытолкнул в окно свою сожительницу
11:31
В Ленобалсти привлекли к ответственности водителя «тонированной» иномарки с «перебитым» VIN-номером
11:26
В центре Петербурга задержан хулиган, избивавший прохожих
10:05
Новые регионы интегрируются в социальное пространство России
10:03
Петербургский росгвардеец стал Чемпионом России по греко-римской борьбе
09:48
В Ленобалсти лжесотрудницы соцзащиты обокрали пенсионера
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали злоумышленника за незаконное хранение растительного наркотика

В Ленобласти задержали злоумышленника за незаконное хранение растительного наркотика

0
37
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
Сотрудники полиции Главка задержали злоумышленника за незаконное хранение растительного наркотика

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков Главка в квартире дома 5 по улице Верхняя в деревне Старая Всеволожского района Ленинградской области задержан 49-летний ранее судимый мужчина, который незаконно хранил наркотическое средство – марихуана массой более полкилограмма.

При проведении обыска по указанному адресу обнаружено ещё полтора килограмма марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район наркотики
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-11-2022, 12:09
В Выборгском районе изъято более 1 килограмма наркотико
20-07-2021, 09:51
В Ленобласти пресечена продажа продажа наркотиков через сеть интернет
20-12-2021, 12:06
В Ленобласти задержана пара, у которой изъят мефедрон
21-01-2023, 12:50
В Красносельском районе полицейские пресекли деятельность наркоторговцев
19-11-2022, 20:40
В Ленобласти задержали мать с сыном за хранение наркотиков
15-01-2023, 21:00
В Ленобласти ликвидирована нарколаборатория

Происшествия на дорогах

0
38
Сегодня, 11:50
В Кронштадте иномарка сбила 9-летнюю девочку
0
128
Вчера, 11:57
На севере Петербурга в ДТП пострадал ребенок
0
124
Вчера, 09:40
В Петербурге иномарка сбила 9-летнюю девочку
0
168
8-02-2023, 14:58
На ЗСД произошло смертельное ДТП
Наверх