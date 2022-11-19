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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали мать с сыно за хранение наркотиков

В Ленобласти задержали мать с сыно за хранение наркотиков

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейские Всеволожского района задержали мать с 16-летним сыном за незаконное хранение наркотических средств

18 ноября сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков во Всеволожском районе ЛО у д. 1 по дороге Жизни в сельском поселении Рахья задержаны жители Псковской обл.: 41-летняя женщина и ее 16-летний сын.

В ходе досмотра у 16-летнего подростка был обнаружен сверток с синтетическим наркотиком весом 243 гр.

В отношении матери составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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