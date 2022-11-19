В Ленобласти задержали мать с сыно за хранение наркотиков

18 ноября сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков во Всеволожском районе ЛО у д. 1 по дороге Жизни в сельском поселении Рахья задержаны жители Псковской обл.: 41-летняя женщина и ее 16-летний сын.

В ходе досмотра у 16-летнего подростка был обнаружен сверток с синтетическим наркотиком весом 243 гр.

В отношении матери составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.