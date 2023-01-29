В Кировском районе задержан наркосбытчик

В минувшую пятницу около 21 часа 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Главка в результате обыска в квартире дома 67 корпус 3 по проспекту Стачек были обнаружены и изъяты два пакета и сверток с кокаином, общей массой более 500 граммов.

Злоумышленник доставлен в полицию для проведения процессуальных действий.