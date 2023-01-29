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Питерец.ру » Происшествия » В Кировском районе задержан наркосбытчик

В Кировском районе задержан наркосбытчик

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PxHere
Сотрудниками полиции задержан наркосбытчик в Кировском районе

В минувшую пятницу около 21 часа 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Главка в результате обыска в квартире дома 67 корпус 3 по проспекту Стачек были обнаружены и изъяты два пакета и сверток с кокаином, общей массой более 500 граммов.

Злоумышленник доставлен в полицию для проведения процессуальных действий.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район наркотики
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