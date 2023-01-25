Полицейские раскрыли убийство, совершенное в 1995 году

14 марта 1995 года в одной из квартир дома 27 по проспекту Славы, во Фрунзенском районе Петербурга с огнестрельным ранением головы был обнаружен труп 54-летнего мужчины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 103 УК РСФСР (убийство).

Вчера в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению данного преступления причастны двое мужчин 1951 и 1969 годов рождения, которые совершили убийство с использованием огнестрельного оружия – пистолета «ТТ».