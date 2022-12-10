В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 16-летней давности

17 октября 2006 года к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение о том, что вечером возле дома 91 по Суздальскому проспекту обнаружен труп 51-летнего мужчины с огнестрельным ранением туловища.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В ходе проведения оперативных мероприятий была получена информация о том, что к совершению данного преступления причастны двое мужчин, один из которых скончался в 2007 году.

Вчера сотрудниками уголовного розыска Главка по подозрению в совершении указанного преступления на проспекте Косыгина задержан вышеуказанный мужчина,1972 г., который изобличен в том, что в период с 01.09.2006 по 17.10.2006 за денежное вознаграждение оказывал пособничество в совершении убийства.

Материалы полицейского расследования переданы в следственные органы.