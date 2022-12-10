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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 16-летней давности

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 16-летней давности

0
51
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 16-летней давности

17 октября 2006 года к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение о том, что вечером возле дома 91 по Суздальскому проспекту обнаружен труп 51-летнего мужчины с огнестрельным ранением туловища.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В ходе проведения оперативных мероприятий была получена информация о том, что к совершению данного преступления причастны двое мужчин, один из которых скончался в 2007 году.

Вчера сотрудниками уголовного розыска Главка по подозрению в совершении указанного преступления на проспекте Косыгина задержан вышеуказанный мужчина,1972 г., который изобличен в том, что в период с 01.09.2006 по 17.10.2006 за денежное вознаграждение оказывал пособничество в совершении убийства.

Материалы полицейского расследования переданы в следственные органы.

Источник: ГУ МВД
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