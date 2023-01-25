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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти посиделки за картами закончились поножовщиной

В Ленобласти посиделки за картами закончились поножовщиной

0
24
Опубликовал: Anton78
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Telegram
Алкогольные посиделки с картами в Тихвинском районе Ленинградской области обернулись ножевыми.

Как сообщает СК Ленобласти 25 января, в Тихвине задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в убийстве одного и покушении на убийство второго.

По данным следствия, 23 января в квартире в Микрорайоне №1 было найдено тело 44-летнего мужчины с множеством колото-резаных ран. Рядом с ним истекал кровью 38-летний мужчина, раненный в шею. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение.  

Следствие полагает, что на приятелей напал их знакомый.  Троица в тот день собралась в квартире для игры в карты. Выпив лишнего, они поругались, и один из них взялся за нож.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об аресте.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район ножевое ранение
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