В Ленобласти посиделки за картами закончились поножовщиной

Как сообщает СК Ленобласти 25 января, в Тихвине задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в убийстве одного и покушении на убийство второго.

По данным следствия, 23 января в квартире в Микрорайоне №1 было найдено тело 44-летнего мужчины с множеством колото-резаных ран. Рядом с ним истекал кровью 38-летний мужчина, раненный в шею. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение.

Следствие полагает, что на приятелей напал их знакомый. Троица в тот день собралась в квартире для игры в карты. Выпив лишнего, они поругались, и один из них взялся за нож.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об аресте.