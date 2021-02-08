В Ленобласти посиделки на троих закончились поножовщиной

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти, 24-летний парень накануне вечером выпивал вечером с двумя 45-летними мужчинами в квартире по улице Советской в Алеховщине, Лодейнопольского района Ленобласти. Вспыхнула ссора, и младший в компании нанес одному из приятелей два удара ножом в область шеи, раненый скончался на месте. Парень с ножом набросился на второго приятеля. Мужчина получил несколько ударов ножом по лицу, но сумел выбежать из квартиры. Сейчас он находится в больнице.

Молодой человек был задержан по статьи 91 УПК РФ. Следственным органом ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") и части 3 статьи 30, пункт "а" часть 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.