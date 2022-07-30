В Ленобласти семейные посиделки закончились поножовщиной

Накануне около полуночи к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в садоводстве под Новосельем мужчина получил ножевое ранение. Прибывшим на место происшествия нарядом полиции был обнаружен в доме истекающий кровью 63-летний мужчина и его 45-летняя супруга. Там же был задержан 20-летний пасынок раненного.

По предварительным данным, молодой человек выпивал с отчимом, но в какой то момент между ними произошла ссора. В ходе ссоры пасынок взялся за нож и ударил в спину. От полученного ранения, мужчина скончался в карете скорой помощи. Свою мать ныне подозреваемый также успел полоснуть, но она осталась жива.

Районным отделом Следственного комитета Ленобласти возбуждены уголовные дела по статьям 105 УК РФ (убийство) и (покушение на убийство).

Подозреваемого поместили в следственный изолятор.