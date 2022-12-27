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Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе иномарка сбила девушку в наушниках

В Красносельском районе иномарка сбила девушку в наушниках

0
105
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
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Девушка сначала попала под машину в Красносельском районе, а затем – под кулаки водителя.

Сегодня ранним утром около 06 часов 40 минут во дворе дома 27/1 по улице Маршала Захарова, в Красносельском районе Петербурга неустановленный автомобиль задел бампером 26-летнюю девушку, которая шла по двору в наушниках. Пешеход в ответ показала средний палец. Тогда водитель вышел из автомобиля и избил девушку, после чего скрылся.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение с ушибами и кровоподтеками правого локтя, ушибом правого лучезапястного сустава, синяками на правом колене. От девушки явственно пахло алкоголем. От госпитализации она отказалась. Пообещала зайти в травмпункт и написать заявление в полицию. Марку автомашины и номер она не запомнила.

Источник: Конкретно.ру
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