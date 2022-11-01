В Приморском районе иномарка сбила 10-летнюю девочку

Накануне днем около 15 часов 15 минут возле дома 2 по Лыжному переулку произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Со двор дома выехал автомобиль "Mini Cooper" под управлением 25-летней девушки и двинулся по переулку в сторону Мебельной улицы, где вне зоны перехода сбил 10-летнюю девочку.

Пострадавшую с сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, закрытым переломом левой ключицы со смещением, ушибом и растяжением правого голеностопного сустава в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Детскую больницу №2.

По данным АН «Оперативное прикрытие», автовладелица в 2022 году за нарушение ПДД привлекалась 14 раз: 13 раз за превышение скорости и 2 раз – за игнорирование дорожных знаков.