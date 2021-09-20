В центре Петербурга внедорожник сбил двоих подростков

Накануне вечером, около 17 часов 25 минут в центре Петербурга на перекрёстке Лиговского проспекта и Транспортного переулка водитель автомобиля Cadillac Escalade сбил на пешеходном переходе 17-летнего юношу и 15-летнюю девушку. Подростки переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

После произошедшего дорожно-транспортного происшествия внедорожник скрылся с места. Пострадавшу девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, а молодой человек получил незначительные травмы и после оказания медпомощи был отпущен домой.

Информацию с приметами нарушителя передали правоохранителям.

Сегодня ранним утром разыскиваемый внедорожник Cadillac был остановлен в Выборгском районе Санкт-Петербурга. За рулём автомашины находился 24-летний уроженец города Всеволожск. Молодого человека доставили в отдел ГИБДД по Центральному району Санкт-Петербурга для административного расследования.