В центре Петербурга задержали серийную карманницу

В центре Петербурга сотрудники полиции задержали 24-летнюю серийную карманницу, похитившую за 2 часа у 8 граждан сотовые телефоны на общую сумму порядка 450 тысяч рублей. Противоправные деяния она совершала, будучи под наблюдением оперативников.

Первое хищение злоумышленница совершила на Невском пр., вытащив у 45-летней женщины из дублёнки гаджет. После этого она сменила место дислокации и на такси уехала на Лиговский пр. Там за 40 минут похитительница вытащила телефоны из карманов 7 прохожих.

Злоумышленницу задержали с поличным после совершения кражи дорогостоящего мобильника у 27-летней жительницы Москвы. Всё краденое имущество у злоумышленницы изъято и вскоре будет возвращено законным владельцам.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Злоумышленницу задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.