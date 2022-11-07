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Питерец.ру » Происшествия » Во Фрунзенском районе задержали мужчину, который похитил автомобиль

Во Фрунзенском районе задержали мужчину, который похитил автомобиль

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Опубликовал: Anton78
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Оперативники Фрунзенского района задержали мужчину, который похитил автомобиль

5 ноября к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратился 36-летний мужчина с заявлением о хищении автомобиля «Фольксваген Поло» от дома 90 по Софийской улице с открытой площадки возле въезда в гаражный кооператив.

В этот же день на Малой Балканской улице сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 21-летний житель республики Карелия.

Вчера похищенный автомобиль был обнаружен возле дома 65 по Заневскому проспекту, погруженный на «Газель» злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район угон кража автомобиль
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