Во Фрунзенском районе задержали мужчину, который похитил автомобиль

5 ноября к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратился 36-летний мужчина с заявлением о хищении автомобиля «Фольксваген Поло» от дома 90 по Софийской улице с открытой площадки возле въезда в гаражный кооператив.

В этот же день на Малой Балканской улице сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 21-летний житель республики Карелия.

Вчера похищенный автомобиль был обнаружен возле дома 65 по Заневскому проспекту, погруженный на «Газель» злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).