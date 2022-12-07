В Петербурге задержали угонщика автомобиля «Фольксваген Поло»

22 сентября в полицию поступило сообщение от 37-летней неработающей местной жительницы о том, что от дома 30 корпус 1 по Большому Сампсониевскому проспекту неизвестный похитил её автомобиль «Фольксваген Поло» стоимостью 650 000 рублей.

Ночью 22 сентября экипажем ДПС ГИБДД УМВД России по Приморскому району Петербурга в ходе патрулирования территории, возле дома 15 по Приморскому проспекту был обнаружен указанный автомобиль после ДТП. 26-летнего водителя-угонщика госпитализировали в психиатрическую лечебницу в связи с обострением состояния на фоне злоупотребления алкоголем.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).