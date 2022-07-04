В Петекрбурге задержали хулигана стрелявшего по окнам

Вчера ночью около 00 часов 42 минут в дежурную часть УМВД России по Красносельскому району Петербурга поступило сообщение от 28-летней местной жительницы о том, что возле дома №53 по улице 2-ой Комсомольской неизвестные в алкогольном опьянении стреляют по окнам.

На место происшествия оперативно был направлен наряд полиции, которые возле дома №249 корпус 1 по проспекту Народного Ополчения по подозрению в совершении данного преступления задержали 38-летнего гражданина. У него изъят пневматический пистолет и нож.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.