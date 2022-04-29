В Петербурге задержали автоугонщика из Карелии

7 апреля к полицейским Приморского района Петербурга обратился 43-летний гражданин с сообщением о том, что неизвестный похитил автомобиль «Фольксваген Гольф», стоимостью 280 000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

13 апреля при патрулировании территории нарядом дорожной полиции возле дома 18 по улице Генерала Хрулева данный автомобиль был обнаружен и после осмотра возвращен владельцу под сохранную расписку.

Вчера сотрудниками уголовного розыска Приморского района возле дома 2 по Ипподромному переулку по подозрению в совершении указанного преступления задержан 39-летний ранее неоднократно судимый, житель республики Карелия.

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.