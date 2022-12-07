Пенсионерка из поселка Тельмана после звонка мошенников лишилась 155 тысяч рублей

Вчера к полицейским Тосненского района Ленингарсдкой области обратилась 78-летняя жительница поселка Тельмана. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности Сбербанка. Он напугал пенсионерку рассказом о том, что с её счёта, якобы мошенники похищают деньги. Для надежности он посоветовал сообщить ему полные реквизиты банковской карты, пообещав перевести деньги на безопасный счёт. Пожилая женщина доверилась телефонному аферисту. После того как она выполнила просьбу, с её счёта было списано почти 155 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).