В Приозерске пенсионерка передала лжебанкиру более 800 тысяч рублей

Вчера к полицейским Приозерского района Ленинградской области обратилась 92-летней жительница города Приозерск. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что ей звонил мужчина, который представился сотрудником банка. Голос в трубке рассказал женщине историю о том, как злоумышленники похищают деньги с банковских счетов и посоветовал для безопасности оперативно перевести все накопления и передать их якобы сотруднику безопасности банка, который должен был приехать на такси. Пенсионерка поверила телефонному мошеннику. Она сняла со своих счетов более 800 тысяч рублей, а после передала их подъехавшему курьеру.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).