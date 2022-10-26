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Питерец.ру » Происшествия » В Приозерске пенсионерка передала лжебанкиру более 800 тысяч рублей

В Приозерске пенсионерка передала лжебанкиру более 800 тысяч рублей

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Опубликовал: Anton78
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В Приозерске пенсионерка отдала лжебанкиру более 800 тысяч рублей

Вчера к полицейским Приозерского района Ленинградской области обратилась 92-летней жительница города Приозерск. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что ей звонил мужчина, который представился сотрудником банка. Голос в трубке рассказал женщине историю о том, как злоумышленники похищают деньги с банковских счетов и посоветовал для безопасности оперативно перевести все накопления и передать их якобы сотруднику безопасности банка, который должен был приехать на такси. Пенсионерка поверила телефонному мошеннику. Она сняла со своих счетов более 800 тысяч рублей, а после передала их подъехавшему курьеру.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Приозерский район мошенничество пенсионеры
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