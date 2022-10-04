В Сосновом Бору пенсионерка перевела 300 тысяч рублей лжебезопаснику банка

Вчера к полицейским Соснового Бора обратилась 67-летняя местная жительница, которая сообщила правоохранителям, что ей позвонил мужчина. Телефонный собеседник представился сотрудником безопасности банка и рассказал пенсионерке про мошенников, которые якобы пытаются похитить деньги с её банковского счёта. Голос в трубке посоветовал оперативно снять все накопления и перевести их на сторонний, якобы безопасный счёт, реквизиты которого продиктовал.

Пожилая женщина поверила телефонному мошеннику. Она сняла более 300 тысяч рублей и перевала их на продиктованный счёт.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).