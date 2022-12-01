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Питерец.ру » Происшествия » В Выборге иномарка сбила школьниц на переходе

В Выборге иномарка сбила школьниц на переходе

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Опубликовал: Anton78
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Иномарка в Ленинградской области наехала на девочек-подростков, когда те шагали по «зебре»

Вчера вечером около 16 часов у дома 6 по Светогорскому шоссе города Выборг, 39-летняя женщина на автомобиле «Рено» наехала на 14-летних школьниц, сообщили 47news в ОГИБДД по Выборгскому району Ленобласти. 

Девочеки-подростки переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу. После ДТП автомашина скрылась, пострадавшим потребовалась помощь врачей. Состояние девочек оценили как удовлетворительное, госпитализация не потребовалась.

Нарушителя разыскали дорожные полицейские. Как выяснилось, за рулем иномарки находилась 39-летняя женщина без полиса ОСАГО. За оставление места ДТП и отсутствие страховки в отношении автомобилистки составили два административных протокола.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП пострадавший пешеход
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