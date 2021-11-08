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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти иномарка улетела в кювет

В Ленобалсти иномарка улетела в кювет

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48
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
47News
В Выборгском районе Ленобласти автомашина "Хёндэ" с ребёнком улетела в кювет

Сегодня утром, около 10 часов 30 минут на подъезде к посёлку Пчёлино, в Выборгском районе Ленинградской области автомашина "Hyundai i30" с московскими номерами на высокой скорости вошла в поворот, вылетела в кювет и приземлилась на бок. За рулем находилась 26-летняя женщина. Она, как и девочка, смогла самостоятельно выбраться из автомобиля. Ребенок находился в удерживающем устройстве.

Водителя легковушки и пассажирку осмотрели в больнице. Госпитализация им не потребовалась.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП
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