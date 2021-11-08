В Ленобалсти иномарка улетела в кювет

Сегодня утром, около 10 часов 30 минут на подъезде к посёлку Пчёлино, в Выборгском районе Ленинградской области автомашина "Hyundai i30" с московскими номерами на высокой скорости вошла в поворот, вылетела в кювет и приземлилась на бок. За рулем находилась 26-летняя женщина. Она, как и девочка, смогла самостоятельно выбраться из автомобиля. Ребенок находился в удерживающем устройстве.

Водителя легковушки и пассажирку осмотрели в больнице. Госпитализация им не потребовалась.

Обстоятельства произошедшего уточняются.