В Петербурге мужчина зарезал в больнице своего соседа по палате

Как сообщает пресс-служба СК России по Санкт-Петербургу, сегодня утром мужчина, ранее судимый за убийство и незаконный оборот наркотиков, находясь в палате Мариинской в ходе внезапно возникшей ссоры нанес два удара ножом в грудь своему 82-летнему соседу, который скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и его аресте.

Расследование уголовного дела продолжается.