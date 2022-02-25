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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина зарезал в больнице своего соседа по палате

В Петербурге мужчина зарезал в больнице своего соседа по палате

0
45
Опубликовал: Anton78
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Фото:
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В Мариинской больнице 47-летний мужчина зарезал своего соседа по палате.

Как сообщает пресс-служба СК России по Санкт-Петербургу, сегодня утром мужчина, ранее судимый за убийство и незаконный оборот наркотиков, находясь в палате Мариинской в ходе внезапно возникшей ссоры нанес два удара ножом в грудь своему 82-летнему соседу, который скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и его аресте.

Расследование  уголовного  дела  продолжается.

Источник: Конкретно.ру
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