В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении двух офицеров полиции

И.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу генерал-майором юстиции Парастаевой М.Г. возбуждено уголовное дело в отношении подполковника юстиции, начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики и майора юстиции, старшего следователя СУ УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), а также адвоката Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор на вымогательство взятки от сожительницы обвиняемого в незаконной банковской деятельности, по уголовному делу, находящемуся в производстве старшего следователя, за избрание ему меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества.

Адвокат, действуя согласно отведенной ему роли в преступлении потребовал от женщины взятку в сумме 2 млн рублей за избрание данной меры пресечения, которая согласилась требованиями, однако затем обратилась в УСБ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области с заявлением о вымогательстве взятки.

1 ноября 2022 года адвокат на улице Комсомола, действуя во исполнение совместного с соучастниками преступного умысла, направленного на вымогательство и получение взятки, выступая в роли посредника, получил от сожительницы обвиняемого участвующей оперативно-розыскном мероприятии муляж денежных средств на сумм 2 млн рублей, после чего был задержан сотрудниками полиции и дал согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях.

В тот же день он, действуя в оперативно-розыскных мероприятиях на проспекте Большевиков передал следователю муляж денежных средств 1 млн 800 тыс рублей, которая также была задержана сотрудниками полиции и согласилась участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях.

2 ноября 2022 года она, действуя в оперативно-розыскных мероприятиях в здании следственного управления УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга, передала начальнику отдела в качестве взятки муляж денежных средств на сумму 1 млн 800 тыс рублей.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения.