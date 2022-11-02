ента новостей

18:22
Выставка Ларисы Голубевой «Живопись»
16:17
В Петербурге 8 ноября завоют сирены системы оповещения
16:13
«Единая Россия» поздравит семьи мобилизованных петербуржцев с Днем народного единства
16:10
В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении двух офицеров полиции
16:06
В Петербурге прошел турнир по мини-футболу «Своих не бросаем»
16:01
В Московском районе пожилая женщина перевела аферистам 1,4 миллиона рублей
16:00
В Кудрово задержали мигранта за изнасилование 12-летней девочки
15:59
По требованию прокуратуры взыскан ущерб, причиненный местному бюджету
15:58
Коллектива театра «БиМАрт» из Шлиссельбурга завоевал Гран-при областного фестиваля «Театральная осень-2022»
15:57
В Ленобласти расширят Колтушское шоссе
15:56
Олег Эргашев вручил руководителям медицинских учреждений Петербурга правительственные награды
15:55
Петербургские каникулы для детей из Мариуполя продолжаются
15:54
В Мариинском дворце наградили петербургского строителя за работу в Мариуполе
15:53
«Единая Россия» предлагает установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО независимо от места жительства
15:53
Смольный оставил более тысячи мобилизованных петербуржцев без обещанных выплат
15:06
В Завершился региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка МВД России «Мои родители работают в полиции». Данный проект провПетербурге завершился региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»
15:02
Сергей Боярский: перечень цифровых услуг в Петербурге должен стать быстрее, качественнее, удобнее
14:10
На трассе А-120 в Ленобласти полностью перекроют движение в обоих направлениях
13:38
В Ленобласти семьям мобилизованных компенсируют часть затрат на ЖКХ
13:34
В детском лагере «Зеркальный» началась новая смена «Легенды осени»
12:20
В Кудрово дебошир сломал оборудование в подъезде дома
11:59
В Приморском районе задержали мигранта, подозреваемого в мошенничестве в отношении двух пенсионерок
11:47
В Петербурге задержан 19-летний парень похитивший деньги у пенсионера
11:25
В Корабелке прошла встреча ветеранов вуза
11:18
Каток «Охта Парка» открылся первым в сезоне
10:08
Выставка внедорожной техники для активного отдыха IMIS OFF ROAD
10:02
Концерт ансамбля «Казачья доля»
10:00
ЧМ-2022: Нидерланды вроде всем хороши, но у команды слабые вратари
09:57
Сегодня ночью на развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд
09:51
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на женщину
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении двух офицеров полиции

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении двух офицеров полиции

0
43
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении двух офицеров полиции, а также адвоката, подозреваемых в получении взятки

И.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу генерал-майором юстиции Парастаевой М.Г. возбуждено уголовное дело в отношении подполковника юстиции, начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики и майора юстиции, старшего следователя СУ УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), а также адвоката Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор на вымогательство взятки от сожительницы обвиняемого в незаконной банковской деятельности, по уголовному делу, находящемуся в производстве старшего следователя, за избрание ему меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества.

Адвокат, действуя согласно отведенной ему роли в преступлении потребовал от женщины взятку в сумме 2 млн рублей за избрание данной меры пресечения, которая согласилась требованиями, однако затем обратилась в УСБ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области с заявлением о вымогательстве взятки.

1 ноября 2022 года адвокат на улице Комсомола, действуя во исполнение совместного с соучастниками преступного умысла, направленного на вымогательство и получение взятки, выступая в роли посредника, получил от сожительницы обвиняемого участвующей оперативно-розыскном мероприятии муляж денежных средств на сумм 2 млн рублей, после чего был задержан сотрудниками полиции и дал согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях.

В тот же день он, действуя в оперативно-розыскных мероприятиях на проспекте Большевиков передал следователю муляж денежных средств 1 млн 800 тыс рублей, которая также была задержана сотрудниками полиции и согласилась участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях.

2 ноября 2022 года она, действуя в оперативно-розыскных мероприятиях в здании следственного управления УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга, передала начальнику отдела в качестве взятки муляж денежных средств на сумму 1 млн 800 тыс рублей.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения.

Источник: Следственный комитет
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-07-2018, 09:18
В Петербурге за взятку задержали руководителя отдела СК России
24-12-2021, 10:30
В Петербурге следователя задержали за получение взятки
31-10-2022, 14:53
В Ленобласти адвокат обвиняется в мошенничестве в крупном размере
26-11-2021, 14:17
В Луге полицейский подозревается в крышевании наркоторговца
26-03-2013, 07:12
Предпринимательницу задержали за дачу взятки полицейскому
26-09-2017, 13:50
В Колпино задержан педофил

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
81
Сегодня, 09:45
В Ленобласти столкнулись «Пежо» и «Нива», водители погибли
0
85
Сегодня, 09:17
В Буграх микроавтобус насмерть сбил пешехода
0
107
Вчера, 16:21
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнюю девочку
0
152
Вчера, 11:53
В Петербурге осужден виновник ДТП, в результате которого погибла женщина
Наверх