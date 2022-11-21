В Петербурге задержали 18-летнего жителя Ростовской области угнавшего автомобиль

Вчера ночью около 03 часов 20 минут возле дома 5 по Митрофаньевскому шоссе экипажем ДПС был остановлен автомобиль «ВАЗ-2114», принадлежащий 46-летнему жителю Ленинградской области, под управлением 18-летнего неработающего жителя Ростовской области с признаками алкогольного опьянения. В салоне автомобиля также находился 19-летний молодой человек. Водитель не имел при себе документы на право управления данным автомобилем.

Автомобиль был помещен на спецстоянку, а водитель привлечен к административной ответственности за езду в пьяном виде и арестован на 10 суток.

Вечером этого же дня около 16 часов 30 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратился 26-летний племянник хозяина машины с заявлением об угоне автомобиля от дома 8 по Свечному переулку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).