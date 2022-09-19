В Ленобласти задержан несовершеннолетний угонщик

Вчера утром около 10 часов 00 минут возле дома 2 по улице Бумажников в городе Коммунар, Гатчинского района Ленинградской области сотрудниками полиции был остановлен автомобиль «Дэу Нексия» под управлением 14-летнего подростка. В тот же день в полицию обратился 44-летний хозяин автомобиля, с заявлением о том, что автомобиль был угнан от дома 5 по улице Бумажников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).