В Тихвине задержан мужчина, угнавший автомобиль своего отца

Вчера вечером около 18 часов 00 минут к полицейским Тихвинского района Ленинградской области обратился 50-летний мужчина с сообщением о том, что его 28-летний сын совершил хищение его автомобиля «Хендай Элантра».

В этот же день около 19 часов 25 минут возле дома 3 по улице Ново-Вязитская в городе Тихвин, сотрудниками полиции был остановлен указанный автомобиль, в котором с признаками алкогольного опьянения находился отпрыск заявителя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение а/м без цели хищения). Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.